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Правительство выделит средства на реорганизацию энергосистемы на Чукотке

Деньги пойдут на строительство двух линий электропередач

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из своего резервного фонда средства на строительство линий электропередач на Чукотке в связи с выводом из эксплуатации Билибинской АЭС. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы выделяем деньги на развитие электроэнергетики в Чукотском автономном округе. Средства поступят из резерва правительства на строительство двух линий электропередач. Это связано с тем, что сама электроэнергетика, энергосистема на Чукотке проходит через реорганизацию, ведется работа по выводу из эксплуатации Билибинской атомной станции", - сказал Медведев.

По его словам, несмотря на вывод АЭС из эксплуатации надо сохранить электроснабжение в полном объеме.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЧукотский автономный округ
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