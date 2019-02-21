"Сибур" в 2018 году снизил чистую прибыль по МСФО почти на 8%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Сибур Холдинга" по МСФО в 2018 году снизилась на 7,9% по сравнению с 2017 годом и составила 110,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 25,1% - до 568,6 млрд рублей, показатель EBITDA - на 25%, до 201 млрд рублей.

Капитальные вложения холдинга за отчетный период выросли на 12% и достигли 151,4 млрд рублей.

Производство и продажи

В 2018 году газоперерабатывающие заводы "Сибура" переработали 22,3 млрд куб. м попутного нефтяного газа, что соответствует результатам 2017 года. Объем фракционирования широкой фракции легких углеводородов вырос на 2,5% и составил 7,7 млн т.

В отчетном периоде "Сибур" увеличил объемы реализации пластиков и продуктов оргсинтеза на 3,8%, до 800 тыс. т, продажи эластомеров остались на уровне 2017 года и составили 486 тыс. т. Объем продаж полипропилена сократился на 2,5%, до 583 тыс. т, полиэтилена - на 2,2% до 262 тыс. т.

О компании

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.