Университет Иннополис в апреле начнет тестировать дрон для беспилотного "КамАЗа"

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Специалисты Центра компетенций по робототехнике и мехатронике Университета Иннополис в апреле 2019 года приступят к тестированию дрона аэроразведки для бесплотного "КамАЗа". Об этом ТАСС сообщил в четверг директор университета Кирилл Семенихин.

Университет Иннополис и "КамАЗ" совместно разрабатывают проект беспилотного грузового автомобиля, в кузове которого будет установлена специальная платформа с дроном для оценки и построения маршрута.

"Один из проектов университета - это беспилотный "КамАЗ". С грузовика будет взлетать дрон, который в ускоренном режиме сможет сканировать местность и задавать маршрут движения для беспилотного автомобиля. Мы ведем разработку согласно проектному плану и заканчиваем работу над модулем аэроразведки. В апреле приступим к его комплексному тестированию", - Семенихин.

Как уточнил собеседник агентства, центр ведет разработку модульной системы дистанционного и автономного управления беспилотным грузовиком совместно с комплексом аэроразведки маршрута для безопасного движения транспорта в условиях бездорожья. Для этого специалисты применяют быстросъемный модуль с функцией аэроразведки, который позволяет получить трехмерную карту местности с помощью дрона.

Центр компетенций по робототехнике и мехатронике, где, в частности, будут разрабатывать модели беспилотных автомобилей, электромобилей и роботов, был открыт в Университете Иннополис в 2018 году. В консорциум центра под руководством Университета Иннополис вошли 16 ведущих вузов страны, пять прикладных академических институтов, семь иностранных партнеров из Франции, Китая, Дании, Швеции, Германии и Норвегии и 16 индустриальных партнеров. Среди них - МФТИ, ИТМО, ВШЭ, ДВФУ, ИППИ РАН, ИМАШ РАН, Сколтех, "Газпром", "Аэрофлот", "Сбербанк", IMT Atlantique (Франция) и Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай).

Университет Иннополис - российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Вуз работает по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес.

Об Иннополисе

Иннополис - город в России, расположенный в Республике Татарстан, его строительство началось в 2012 году, а в 2015 году он открылся. В 2012 году постановлением правительства РФ здесь была создана особая экономическая зона. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.