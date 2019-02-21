Гордеев поручил разработать план скорейшего запуска Российского экологического оператора

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев поручил Министерству природных ресурсов и экологии и руководству интегратора реформы мусорной отрасли - Российского экологического оператора (РЭО) - разработать дорожную карту для максимально быстрого запуска работы компании. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера в четверг.

В сообщении пресс-службы говорится, что поручение прозвучало на рабочей встрече Гордеева с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным, заместителем министра Владимиром Логиновым и генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым.

"Стороны обсудили ход формирования публично-правовой компании и наметили план организационно-технических работ на ближайшую перспективу. По итогам обсуждения Алексей Гордеев дал поручение разработать детальную дорожную карту работы компании на организационный период, чтобы оперативно и полноценно запустить деятельность главного российского экологического оператора", - указывается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что этот документ будет содержать задачи по формированию необходимой нормативно-правовой базы работы компании и ее синхронизации с существующим законодательством.

"Сейчас главное - не терять времени на старте. Необходимо максимально быстро решить все организационно-технические и правовые вопросы и начинать работать в полную мощь. Российский экологический оператор должен стать главным флагманом создания в России современной технологичной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами", - приводятся в сообщении слова Гордеева.

Российский экологический оператор создан 14 января указом президента РФ Владимира Путина. У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии. Ранее Буцаев сообщал ТАСС, что планирует собрать команду компании к началу марта.