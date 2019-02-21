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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Медведев обсудит с Сечиным ситуацию на рынке топлива и выполнение послания президента

Премьер министр отметил, что результаты работы "Роснефти" за 2018 год "весьма приличные"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным ситуацию на внутреннем рынке топлива, а также вопросы реализации послания президента Федеральному собранию и инвестиционной программы компании.

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"Естественно, нас всех волнует ситуация на внутреннем рынке. Ну здесь у нас есть определенные подходы, которые были одобрены и нашими крупнейшими нефтяными компаниями и согласованы с правительством. Мы их придерживаемся. Сейчас обсудим этот вопрос и некоторые другие", - сказал Медведев в начале встречи.

Он отметил, что результаты работы "Роснефти" за 2018 год "весьма приличные".

"Что же касается инвестиционной составляющей, то в этом смысле у вас она весьма и весьма достойно выглядит, - отметил премьер. - Ну с учетом больших задач и целей, которые поставлены в послании президента и вытекают из указа от 7 мая прошлого года, конечно, вот эти инвестиционные программы, в том числе реализуемые и "Роснефтью", они очень важны для того, чтобы увеличивать экономическую мощь нашей страны. Об этом тоже поговорим".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСечин, Игорь ИвановичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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