В Российско-германской палате указали на взаимный интерес РФ и ЕС в "Северном потоке - 2"

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Аргумент о растущей зависимости Европейского союза от российского газа является ложным, Россия и страны Европы взаимно заинтересованы в реализации проекта "Северный поток - 2" (Nord Stream 2). Об этом говорится в сообщении Российско-германской внешнеторговой палаты.

"Односторонняя зависимость Европы от поставок газа из России, которая часто приводится в качестве аргумента против "Северного потока - 2", является на самом деле ложным аргументом. Эта зависимость является взаимной и двусторонней. При трезвом отношении Евросоюз зависит от поставок российского газа меньше, чем Россия от притока валюты благодаря поставкам газа в Европу", - говорится в сообщении.

"Чтобы выдерживать глобальную конкуренцию, энергоемким отраслям немецкой промышленности необходимы доступные энергоносители, - полагают в Палате. - В этой связи энергетический потенциал газопровода "Северный поток - 2" с проектной мощностью 55 млрд куб. м вносит необходимый вклад, особенно на фоне решения об отказе от атомной энергетики и намеченного отказа от угля".