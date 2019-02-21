ЦБ собрал информацию о 28 тыс. операций, осуществленных без согласия клиента

МАГНИТОГОРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России через систему Фид-Антифрод собрал информацию о 28 тыс. операций, осуществленных без согласия клиента, на общую сумму 683 млн рублей. Об этом говорится в презентации, представленной во время выступления заместителя начальника ФинЦЕРТ Артема Сударенко на XI Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

Как отметил Сударенко, это не мошеннические операции, а операции, о которых клиент заявил в банк и по которым он не согласен с совершением такой операции.

Согласно информации, собранной за пять месяцев работы системы, 1 084 операции на 334 млн рублей относятся к переводам средств на банковский счет, 7 481 операция на 145 млн рублей связана с переводами на карту, а также 15 746 транзакций на 183 млн рублей связаны с оплатой товаров и услуг на POS-терминале.

Ранее зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин сообщил, что Фид-Антифрод подключена к автоматизированной системе обработки инцидентов (АСОИ) и введена в тестовую эксплуатацию. В 2019 году Банк России планирует полностью автоматизировать информационный обмен через АСОИ и запустить Фид-Антифрод в "боевую эксплуатацию", добавив возможность подключения к ней некредитных организаций.

Как отмечалось в подготовленном ФинЦЕРТом обзоре несанкционированных операций, Банк России с помощью системы Фид-Антифрод через налаживание информационного обмена намерен сократить количество и объем осуществленных операций без согласия клиента.

ФинЦЕРТ - структурное подразделение департамента информационной безопасности ЦБ РФ, созданное в 2015 году. ФинЦЕРТ собирает и обрабатывает поступившую от организаций информации о произошедших и предотвращенных компьютерных атаках, пострадавших организациях и их клиентах, а также о лицах и организациях, причастных к совершению компьютерных атак, средствах и методах их совершения. На основе анализа получаемых данных ФинЦЕРТ уведомляет участников обмена об угрозах в области информационной безопасности для снижения объемов хищений денежных средств.