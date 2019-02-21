Лавров: России нужны гарантии Еврокомиссии для строительства нитки "Турецкого потока"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. России необходимы прочные гарантии со стороны Еврокомиссии для строительства транзитной нитки "Турецкого потока" в европейском направлении. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"По намеченному графику продолжается строительство "Турецкого потока", также прорабатываются варианты продолжения сухопутной транзитной нитки этого газопровода в европейском направлении, - сказал он. - Но, естественно, с учетом печальных уроков "Южного потока" для принятия окончательного решения потребуется железобетонные юридические гарантии со стороны Еврокомиссии".

Министр подчеркнул, что Россия не на словах, а на деле стремится к усилению взаимодополняемости в Европе, особенно в сфере энергетического сотрудничества. "В прошлом году "Газпром" побил рекорд по поставкам газа на европейский рынок, также продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, среди которых "Северный поток - 2", призванный диверсифицировать поставки газа европейским потребителям по кратчайшему и наиболее дешевому маршруту", - отметил он.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.