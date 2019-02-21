Ректор РАНХиГС заявил о необходимости постоянной переподготовки управленцев

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Переподготовка и обучение управленческих кадров в современном мире должна вестись постоянно, это непрерывный процесс. Такое мнение в интервью ТАСС выразил ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.

"В современном мире не может быть раз и навсегда подготовленных кадров. Все должны быть готовы постоянно учиться и переучиваться", - отметил Мау, указав, что большинство слушателей РАНХиГС - взрослые специалисты.

"Это предприниматели, управленцы, сотрудники государственных и муниципальных органов управления. Это и есть стоящий перед нами вызов, тем более, что во всех нацпроектах есть раздел по переподготовке и обучению. Премьер-министр [Дмитрий Медведев] говорил на форуме [Российский инвестиционный форум в Сочи], что есть примерно миллион управленцев, которые должны пройти переподготовку", - заметил Мау.

По словам ректора РАНХиГС, от специалистов требуется способность постоянно воспринимать новое. "Переподготовка управленцев - это не получение диплома, а процесс. Нельзя просто прийти послушать лекции неделю или три месяца, получить об этом справку и принести в свой отдел кадров", - подчеркнул он.