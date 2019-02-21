Кабмин одобрил ограничение для регионов повышать тарифы на передачу электроэнергии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить права регионов превышать установленные предельные уровни тарифов на передачу электроэнергии, говорится в сообщении ФАС.

По действующим правилам, региональный тарифный орган может превышать предельный уровень тарифов на электроэнергию, установленный на федеральном уровне, если это обусловлено принятием инвестпрограммы монополией, при этом согласование с ФАС не требуется, пояснили в ведомстве.

При этом до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов.

"Цель законопроекта - исключить возможность превышения роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. В случае его принятия субъекты РФ не смогут превышать установленные предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии без принятия соответствующего решения ФАС. В противном случае в регионе будет установлен минимальный тариф на электроэнергию", - отметил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

Законопроект разработан по поручению президента РФ по итогам комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.