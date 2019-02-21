Госдолг Белгородской области к 2020 году планируют снизить на 2,3 млрд рублей

ТАСС, 21 февраля. Белгородская областная дума на очередном заседании в четверг приняла изменения и дополнения в бюджет на текущий год. Ожидаемые доходы региональной казны увеличатся на 628 млн рублей за счет поступлений из федерального бюджета, госдолг области к январю 2020 года запланировано сократить на 2,3 млрд рублей - до 32,8 млрд рублей, отметил в ходе заседания замгубернатора области по вопросам бюджетной политики Владимир Боровик.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области рассчитывают сократить госдолг к 2021 году на 8 млрд рублей по сравнению с началом 2018 года - до 31,8 млрд рублей за счет почти двукратного снижения госгарантий и реструктуризации бюджетных кредитов.

"Доходы увеличатся за счет поступлений из федерального бюджета на сумму 628,6 млн рублей. Мы уменьшаем верхний предел госдолга области на 2,3 млрд рублей, он составит на 1 января 2020 года 32,8 млрд рублей, или 45% к объему наших собственных доходов", - сказал Боровик, отметив, что за последние три года государственный долг региона удалось сократить на 13 млрд рублей.

Дополнительные средства, поступившие в бюджет области в 2019 году, направят, прежде всего, на приобретение медикаментов - более 329 млн рублей, а также порядка 299 млн рублей на создание мест в дошкольных учреждениях региона для детей от двух месяцев до трех лет.

С учетом принятых изменений общий объем доходов бюджета Белгородской области на 2019 год прогнозируется на уровне 88,6 млрд рублей, ожидаемый объем расходов составит 92,2 млрд рублей. Кроме того, расходные обязательства областного бюджета на текущий год перераспределены по ряду направлений на 1 млрд 396 млн рублей.