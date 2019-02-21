Правительство перейдет на систему банковской субсидии для промышленности

МУМБАИ /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство России перейдет на систему банковской субсидии для промышленности в части поддержки модернизации мощностей, экспортного и предэкспортного финансирования. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В рамках субсидирования промышленности, вместо прямой передачи средств предприятиям, будет работать компенсация процентов по кредитам, взятым на модернизацию мощностей, создание новых мощностей, на экспортное и предэкспортное финансирование", - сказал он.

"Так, мы пришли к выводу, что лучше это делать не напрямую предприятиям, а через компенсацию банкам того льготирования, которое будет предоставляться за счет снижения процентной ставки для российских компаний", - пояснил глава Минпромторга.

Действующая в настоящее время схема предполагает компенсацию не банкам, а предприятиям процентной ставки по кредитам, взятым на НИОКР, обновление производств, и другие цели.

В случае же, если компания нарушает взятые на себя обязательства, будет действовать та же штрафная система, что и прежде: компания должна будет вернуть государству ранее выплаченные за нее проценты, а также продолжать самостоятельно гасить долг.

Требования к банкам, с которыми будет работать компания и государство, будут касаться только наличия определенного объема капитала у финансовой организации, отметил Мантуров.