Эксперт: трансформация электросетей повлияет на рост выпуска электрооборудования в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Цифровая трансформация электросетевого комплекса, которую проводит компания "Россети", повлияет на развитие производства электрооборудования и программных комплексов в России, сообщил генеральный директор Ассоциации организаций в области энергетики Рашид Атиков.

"Концепция цифровой трансформации даст мощный импульс развитию не только электросетевого комплекса России, но и многочисленным предприятиям страны, производящим электрооборудование и программные комплексы в сфере электроэнергетики", - приводятся в сообщении "МРСК Северного Кавказа" слова Атикова.

Реализация концепции за счет перехода на цифровое оборудование и цифровое управление бизнес-процессами компании позволит повысить надежность, качество и доступность оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, оперативно реагировать на технологические нарушения в сетях, сократить сроки строительства и реконструкции объектов сетевой инфраструктуры, а также позволит создать условия для появления новых сервисов, отметил директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин.

"Для большинства представителей компаний-производителей электрооборудования важно знать, что при реализации концепции будет соблюдаться приоритет для товаров и программных комплексов российского происхождения", - сказал Халюзин, которого цитирует МРСК.

О концепции цифровизации

Внедрение цифровых технологий в дальнейшем откроет новые возможности, в том числе развитие рынка услуг хранения электроэнергии и сетевого резерва, предоставление сетевой инфраструктуры в качестве инновационного полигона, управление данными и продажа данных заинтересованным сторонам и предоставление доступа к технологиям фабрики данных другим участникам рынка.

Основными эффектами для государства в рамках цифровизации, по прогнозам компании, будет являться обеспечение энергонезависимости и инфраструктурной обеспеченности развития экономики, повышение качества и доступности услуг по передаче и технологическому присоединению, развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг. При этом эффектами для потребителей будет повышение качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, возможность участия в регулировании собственного потребления.

О компании

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Имущественный комплекс компании включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.

Ранее сообщалось, что 21 декабря 2018 года совет директоров группы компаний "Россети" одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".