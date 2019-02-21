Изношенность теплосетей Курской области достигла 69%

КУРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Изношенность теплосетей на территории Курской области в текущем году достигла отметки в 69%, сообщил на заседании администрации региона председатель областного комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ЖКХ и ТЭК) Алексей Дедов. Для улучшения ситуации в ближайшее время запланировано увеличить объемы реконструкции сетей, а также привлечь федеральные средства.

"Основной причиной технических инцидентов на объектах теплоснабжения стала изношенность сетей, у нас средний износ сетей по области составляет порядка 69%. Мы планируем в этом году увеличить производственную программу "Квадры", об этом есть определенные договоренности, реконструкция сетей будет увеличена, также планируется привлечь федеральное финансирование на сети теплоснабжения. Сейчас находится на рассмотрении проект в Фонде содействия реформированию ЖКХ", - сказал Дедов.

Для решения проблемы региону потребуется 25 лет при условии, что ежегодно обновлению будет подвергаться не менее 40 км теплосетей, отметил председатель областного комитета ЖКХ и ТЭК. Сейчас властями региона прорабатывается вопрос передачи в концессию тепловых сетей в муниципалитетах области. Так, уже состоялись встречи с рядом частных инвесторов и представителями Сбербанка.

"Считаем, что необходимо и сети Курска передавать через концессию инвесторам, возможно это будет "Квадра", если они изменят свою политику или другие инвесторы", - добавил замгубернатора области Алексей Смирнов.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года управление Федеральной антимонопольной службы России по Курской области возбудило дело по признакам нарушения законодательства местным филиалом компании "Квадра" в ходе несвоевременного капитального и текущего ремонта, а также модернизации теплосетей Курска. Бездействие теплоснабжающей компании привело к нарушению прав потребителей на бесперебойное отопление.