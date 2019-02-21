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Переговоры России и США по развитию авиасообщения запланированы на 26-28 февраля

Предыдущая подобная встреча прошла в июне 2018 года
Здание Министерства транспорта РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства транспорта РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 21 февраля./ТАСС/. Представители России и США 26-28 февраля проведут в Вашингтоне переговоры по развитию воздушного сообщения между двумя странами. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минтранса РФ.

"Переговоры по воздушному сообщению между США и РФ запланированы в Вашингтоне [на] 26-28 февраля. Тема - развитие воздушного сообщения", - сказали в министерстве.

Предыдущая встреча представителей авиационных властей двух стран прошла в июне 2018 года. Сообщалось, что на ней, в частности, поднимались вопросы транзитных грузоперевозок американских авиакомпаний через воздушное пространство России.

В последнее время в авиасообщении между Соединенными Штатами и Россией существует ряд проблем. В частности, из- за вопроса транзита американских компаний Вашингтон в мае прошлого года ужесточил требования, предъявляемые к трем российским авиакомпаниям: "Аэрофлот", AirBridgeCargo (входит в группу "Волга - Днепр") и "Якутия".

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