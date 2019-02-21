Операторы "большой тройки" в 2019 году усилят сигнал и увеличат покрытие 4G на Ставрополье

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 21 февраля. /ТАСС/. Операторы "большой тройки" в 2019 году расширят зону покрытия и усилят сигнал мобильных сетей 4G (LTE) в Ставропольском крае. Об этом главы региональных подразделений мобильных операторов сообщили в четверг на заседании краевого совета по связи.

"Сейчас уже почти две сотни населенных пунктов находятся под покрытием 4G (LTE), в 2019 году мы планируем запустить его еще в 162 населенных пунктах. Всего 353 населенных пункта к концу 2019 года будут покрыты сетью LTE, развернуты высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь. Примерно 98% населения края смогут пользоваться этой современной сетью", - рассказал директор Ставропольского филиала ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") Анатолий Загорулько.

По его словам, в 2019 году планируется поставить около 300 новых базовых станций, при этом основной упор будет сделан на технологию 4G. "Почти 200 станций поставим абсолютно новых, на новых объектах. В крупных городах сеть достаточно развита, и в 2019 году основной акцент будет сделан на развитие сети в небольших населенных пунктах. Зачастую там нет мобильных сетей, и мы направляемся туда, чтобы предоставить жителям края высокоскоростной интернет и связь, как таковую", - отметил он.

Сплошное покрытие сети LTE в 10 крупных городах Ставрополья намерено обеспечить в 2019 году ПАО "МТС", заявил директор краевого филиала компании Александр Сивакозов.

"У нас утвержден бюджет по строительству 4G или LTE в крупных городах для улучшения клиентского обслуживания и миграции "голоса" в LTE. В 2019 году намечено строительство "ковра" по городам Ставрополь, Михайловск, Невинномысск, Георгиевск, Буденновск, Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Это подразумевает обеспечение максимального уровня доступности LTE, без белых пятен", - пояснил глава филиала.

Покрытие "вторым слоем"

"Мегафон" уже применил и расширяет "второй слой" покрытия, так называемого LTE 2.0, для того, чтобы увеличить емкость сети и чтобы у абонентов выросла скорость передачи данных, рассказала директор Ставропольского регионального отделения Кавказского филиала компании Людмила Высочина.

"В основном мы сосредоточены на активной стройке LTE, и в том числе LTE 2.0. В прошлом году мы запустили эту технологию в Ставропольском крае и включили ее на почти 160 новых базовых станциях… LTE 2.0 сейчас работает в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Георгиевске и Буденновске… Запланировано порядка 20 новых базовых станций, накрываем весь край "вторым слоем", - рассказала она.

По ее словам, в городах, где запущен второй слой LTE, скорости выросли в среднем до 100 Мегабит в секунду, трафик увеличился в три раза. "Не планируем останавливаться на этом, будем продолжать", - добавила глава филиала.