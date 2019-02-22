Глава Lenovo ожидает быстрого урегулирования торговых противоречий Китая и США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 февраля. /ТАСС/. Глава крупнейшего в мире производителя компьютеров Lenovo Group Ян Юаньцин заявил, что испытывает оптимизм относительно быстрого урегулирования торговых споров между КНР и США. Его слова приводит в пятницу газета South China Morning Post.

"Мы видим много позитивных сигналов о перспективах достижения сделки [по торговле между Пекином и Вашингтоном]. Поэтому я ожидаю хороших новостей не только для Lenovo, но для для большинства мультинациональных компаний", - отметил китайский бизнесмен.

В то же время Ян Юаньцин отметил, что торговые трения оказали минимальное воздействие на работу компании благодаря ее глобальному присутствию. "Думаю, что Lenovo - наиболее сбалансированная глобальная компания в мире. Мы являемся международной группой, хотя имеем корни в Китае", - добавил он.

В четверг стало известно, что по итогам четвертого квартала 2018 года чистая прибыль крупнейшего производителя ПК в мире достигла $233 млн. В аналогичном периоде предыдущего года компания зафиксировал убыток в размере $289 млн.

Акции Lenovo на Гонконгской фондовой бирже в пятницу выросли на 4,5% - до 6,97 гонконгских долларов за бумагу.