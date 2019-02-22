Россия и Катар проведут в 2020 году выездную сессию ПМЭФ и заседание межправкомиссии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия и Катар договорились провести в Дохе в феврале 2020 года выездную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщается в пресс-релизе "Росконгресса" по итогам встречи в Москве советника президента РФ Антона Кобякова с министром финансов Катара Али Шерифом аль-Эмади.

"В центре внимания встречи был вопрос участия Катара в Петербургском международном экономическом форуме в статусе страны-гостя в 2020 году. В рамках подготовки к масштабным мероприятиям 2020 году российская сторона предложила возможные форматы позиционирования Катара на ПМЭФ-2019. В их числе значатся: проведение сессий, круглых столов, приглашение ключевых спикеров, проведение на ПМЭФ презентации особой экономической зоны Дохи при содействии Катарского финансового центра (КФЦ), а также участие представителей Катара в мероприятиях Международного молодежного форума, в котором, как отметил катарский министр, сможет принять участие молодежная делегация страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули вопросы взаимодействия при проведении крупных деловых мероприятий в России и за рубежом, таких как Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя и "Русский дом" в Давосе.

Катар поддержал предложения России, а также предложил содействие в заключении рамочного соглашения между общественными организациями, ведущими СМИ, бизнес-объединениями Катара и фондом "Росконгресс" для развития сотрудничества между РФ и Катаром в экономической, торговой и инвестиционных областях, а также организации работы по подготовке и проведению совместных мероприятий.