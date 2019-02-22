Медведев к 20 марта ждет предложений по допсубсидированию авиаперевозок на Дальний Восток

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщил официальный сайт кабмина.

Срок исполнения этого поручения Медведев установил 20 марта 2019 года.

Речь о дополнительном субсидировании авиаперелетов на Дальний Восток шла на встрече премьера с сенаторами 12 февраля. Тогда глава правительства пообещал, что на эту программу будут выделены дополнительные средства.

Позднее в пресс-службе правительства ТАСС сообщили, что программа субсидирования полетов на Дальний Восток будет дофинансирована на 5,2 млрд рублей. Эти средства позволят авиакомпаниям, задействованным в программе полетов, дополнительно реализовать 785 тыс. билетов.

Льготные перелеты

Программа субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь круглогодичная. По этой программе приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

В 2018 году на поддержку рейсов по этим маршрутам было выделено 3,8 млрд рублей. Позднее правительство выделило дополнительно еще 400 млн рублей.

В 2019 году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов из Дальнего Востока, Сибири и других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В январе "Аэрофлот" был вынужден приостановить продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток из-за того, что у компании закончились выделенные на это деньги. Авиаперевозчик обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование для продолжения продаж.