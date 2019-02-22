Минтруд планирует создать механизм гарантий выплат долгов работникам при банкротствах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минтруд может создать гарантии для работников по выплате им задолженности по зарплате даже в случае банкротства компании. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин в пятницу на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"У нас в плане есть еще один законопроект на эту тему [механизмов защиты трудовых прав работников]. У нас есть поручение о том, что к 2022 году правительство должно подумать о создании гарантийных норм, когда вообще нет средств у работодателей [на выплату зарплат] и прошла процедура банкротства. Это достаточно сложный вопрос, и мы делали много "подходов к снаряду". Надо понимать, что время быстро пробежит и мы рискуем подойти к 2022 году, ни о чем не договорившись", - отметил Топилин.

Ранее Минтруд опубликовал законопроект, которым предлагается выплачивать работникам выходное пособие в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации организации.