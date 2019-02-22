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Медведев поручил Голиковой до 1 апреля подготовить решение по никотинсодержащей продукции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой до 1 апреля подготовить решение правительства по никотинсодержащей продукции. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи главы кабмина 12 февраля с членами Совета Федерации.

"Заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой подготовить решение правительства РФ относительно единого государственного регулирования оборота и потребления никотинсодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами", - отмечается в материалах.

Теги
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