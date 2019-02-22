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Медведев поручил Силуанову усилить ответственность субъектов РФ за нарушение финдисциплины

Срок исполнения поручения - до 3 июня

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову ускорить работу по усилению ответственности субъектов РФ за нарушение финансовой дисциплины. Такое поручение дано по итогам встречи главы кабмина с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства.

"Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации, министру финансов Российской Федерации [Антону] Силуанову ускорить работу по внесению изменений, предусматривающих усиление ответственности должностных лиц субъектов Российской Федерации за нарушение финансовой дисциплины", - говорится в тексте поручения.

Срок исполнения - до 3 июня 2019 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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