Медведев поручил разработать механизм контроля Роспотребнадзора за качеством воды

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой до 12 апреля представить предложения о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством питьевой воды. Соответствующее поручение дано по итогам встречи главы правительства РФ с членами Совета Федерации 12 февраля, говорится в сообщении кабинета министров.

"Заместителю председателя правительства РФ Т.А. Голиковой представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды и о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за качеством данной продукции. Срок - до 12 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на повышение качества питьевой воды для населения.

В частности, правительству РФ необходимо до 1 августа "обеспечить создание механизма оценки рисков влияния химикобиологических характеристик воды на здоровье человека с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", включающего актуализацию санитарных норм и правил в сфере водоснабжения и "систематический контроль качества и безопасности питьевой воды у конечного потребителя".

Кроме того, уровень обеспеченности жителей сельских территорий качественной питьевой водой должен соответствовать показателям, установленным для городского населения.

Руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ до 1 октября 2019 года должны принять меры по обеспечению контроля соответствия питьевой воды у населения показателям безопасности и качества, а Минстрой РФ, ФАС России и Роспотребнадзор до 1 ноября предоставят доклад с оценкой результативности программ и предложениями по совершенствованию тарифной политики в данной сфере, указывается в поручении главы государства.