Бюджеты регионов РФ впервые с 2007 года оказались профицитными

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Бюджеты российских регионов по итогам 2018 года суммарно были исполнены с профицитом в 492 млрд рублей впервые с 2007 года, благоприятную среду для этого создали макроэкономическая конъюнктура и государственные управленческие решения, говорится в отчете Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Для сравнения, результатом 2017 года был дефицит в 15,5 млрд рублей, а 2016 года - дефицит в 2,4 млрд рублей.

Большая часть регионов (70) завершили 2018 год с профицитом, тогда как ранее их было лишь 45. При этом совокупный профицит регионов, закончивших год с положительным результатом, составил 551 млрд рублей - это в 3,6 раза больше, чем в 2017 году. Совокупный дефицит регионов оказался на уровне 59 млрд рублей, что почти в три раза меньше показателя 2017 года.

Самый высокий профицит по итогам года сложился у Ханты-Мансийского АО - 36,68 млрд рублей, Тюменской области - 33,6 млрд рублей и у Ленинградской области - 13,21 млрд рублей. Лишь у трех регионов по итогам года дефицит бюджета увеличился (Московская область, Хабаровский край и Сахалинская область). Республика Алтай и Амурская область по итогам 2018 года стали дефицитными, тогда как в предыдущем году имели бюджетный профицит.

Профициты "отложили про запас"

Полученный по результатам 2018 года бюджетный профицит регионы частично потратили на снижение долга (109 млрд рублей), но большей частью - на формирование условных резервов (остатков на счетах). Эти средства могут быть потрачены регионами в последующие годы для финансирования дефицитов.

Несмотря на то, что при достигнутом профиците можно было погасить большую часть долга, некоторые регионы по объективным причинам не стали этого делать, так как экономически нецелесообразно гасить длинный и дешевый долг, поясняют эксперты.

В результате в прошлом году 67 регионов смогли сформировать условные резервы на общую сумму 349 млрд рублей (без учета Москвы). Это значительно выше показателей 2017 года: 41 регион и 90 млрд рублей (без учета Москвы).

Почему росли доходы

По данным АКРА, основной вклад в рост доходов вновь внес налог на прибыль - поступления по этому налогу увеличились на 576 млрд рублей. Однако, по мнению экспертов, сейчас это обусловлено ростом цен на сырье. Прогнозируемое снижение рублевой цены на добываемые ресурсы и продукты их первичной переработки ограничит возможности регионов по дальнейшему росту налога на прибыль. Кроме того, с 2019 года движимое имущество организаций перестает облагаться налогом, следовательно, поступления по налогу на имущество сократятся.

Бюджетом предусмотрена частичная компенсация выпадающих налоговых поступлений регионов - это дополнительные трансферты (которые, однако, не способствуют росту неналоговых доходов), а также увеличение норматива акцизных отчислений с продаж алкоголя. С учетом того, что доля акцизов в доходах регионов мала, рост отчислений не приведет к значимому увеличению неналоговых доходов. В результате в 2019 году замедлятся темпы роста налоговых доходов, сохранится необходимость поддерживать социальные обязательства и возникнет дополнительная необходимость в финансировании национальных проектов.

В таких условиях регионы, сформировавшие значительный объем остатков на счетах, имеют перспективы сохранить достигнутые финансовые показатели на текущем уровне, а остальные могут вновь нарастить долговую нагрузку, считают эксперты АКРА.