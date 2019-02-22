Медведев поручил Минфину оценить возможность отмены НДС на драгметаллы для физлиц

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину представить предложения по вопросу о целесообразности отмены НДС на драгоценные металлы при продаже физическим лицам. Такое поручение дано по итогам встречи главы кабмина с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Минфину России представить предложения по вопросу о целесообразности освобождения от налога на добавленную стоимость услуг по реализации драгоценных металлов физическим лицам без соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2019 года.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что Минфин намерен предложить полную отмену НДС для золота - и для инвестиционного, и для ювелирного.