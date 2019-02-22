Затраты на ремонт дорог в Пермском крае выросли на четверть по сравнению с 2018 годом

ПЕРМЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края увеличили объем средств, который будет направлен на ремонт дорог в 2019 году до 16,33 млрд рублей, что более чем на четверть превышает объемы финансирования прошлого года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

"Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли поправки в бюджет, …на ремонт дорожных объектов будет направлено 16,33 млрд рублей", - говорится в сообщении.

До внесения поправок на эти цели закладывалось почти на 646 млн рублей меньше. В 2018 году, согласно данным министерства транспорта региона, затраты на ремонт дорог составили 12,88 млрд рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, дополнительные средства необходимы, в частности, для строительства обхода города Чусовой, поскольку на этом дорожном участке образовался оползень.

"Прошла корректировка проекта, потому что образовался оползень. Необходима его ликвидация, потребовались дополнительные средства, для этого финансирование увеличили более чем на 260 млн рублей. Общая стоимость проекта составила почти 2,5 млрд рублей", - отметили в минтрансе.