Эксперт: перерасчет пенсий по новой схеме может произойти в апреле

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новая схема начисления социальных доплат к пенсии, которая позволит увеличить доходы части российских пенсионеров, может быть утверждена в конце марта. Реальный перерасчет пенсий за январь, как ожидается, произойдет в апреле, сообщил ТАСС в пятницу проректор Академии труда и социальных отношений, экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ Александр Сафонов.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить. Минтруд заявил, что планируется изменить схему начисления социальных доплат, пенсии за январь и февраль будут пересчитаны и пенсионеры получат прибавку.

"Изменения в законодательство, которые позволят сделать перерасчет пенсий, могут быть внесены через депутатов, а, следовательно, не нужно будет тратить более месяца на внутриведомственные процедуры согласования. С момента подготовки текста изменений в законодательство о пенсионном обеспечении и поправок в бюджет и принятия в первом чтении может пройти один месяц. Поэтому закон может вступить в действие в конце марта", - сказал Сафонов.

Он считает, что перерасчет пенсий за январь может быть реально произведен в апреле.

"Исходя из данных Пенсионного фонда России, что 120 млрд рублей потребуется на шесть лет на перерасчет, за один месяц это примерно 1,6 млрд. Выплаты будут из федерального бюджета", - сказал Сафонов.

Существующая схема

В России с 2010 года действует специальная мера поддержки для пенсионеров, чей уровень материального обеспечения не достигает прожиточного минимума. В тех регионах, где прожиточный минимум ниже, чем в среднем по РФ, выплачивается федеральная социальная доплата к пенсии, там, где прожиточный минимум выше, чем средний по РФ, выплачивается региональная доплата.

До настоящего момента доплата полагалась неработающему пенсионеру при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. При этом, когда пенсия вырастала после индексации, но все равно оставалась ниже минимального порога, доплата начислялась не в прежнем размере (например, 1 тыс. рублей), а меньше - лишь до достижения планки прожиточного минимума. Если после индексации доход пенсионера превышал этот рубеж, то доплата снималась.

В секретариате вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой ранее привели конкретный пример. Если пенсионер проживает в Ханты-Мансийске, то размер прожиточного минимума пенсионера в 2018 году составлял 11708 рублей. С 1 января 2019 года прожиточный минимум пенсионера вырос на 468 рублей и составил 12176 рублей. Страховая пенсия пенсионера в 2018 году составляла 11 тыс. рублей, с 1 января 2019 году увеличилась за счет индексации на 776 рублей. Однако он эту прибавку к пенсии фактически не получил, его общая выплата выросла только на 468 рублей (на рост прожиточного минимума пенсионера), поэтому сейчас он на руки ежемесячно получает только 12176 рублей - размер прожиточного минимума пенсионера, добавили там.

После изменений в 2019 г. его прибавка составит 776 рублей ежемесячно дополнительно к этому прожиточному минимуму и на руки он получит 12952 рубля

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России, увеличение социальных доплат коснется около 4 млн пенсионеров, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной выплаты.