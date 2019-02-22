Татарстан предложил сделать KazanSummit федеральной площадкой для выхода на рынок Халяль

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Татарстан намерены сделать Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" площадкой для выхода российских регионов на рынок халяльной продукции.

С просьбой поддержать данное направление президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву на совещании с руководителями регионов ПФО по развитию экспорта продукции АПК за рубеж.

"Эффективной площадкой освоения экспортного потенциала рынка Халяль стала ежегодная международная выставка "Халяль-Экспо" в рамках саммита "Россия - Исламский мир: Казансаммит". Порядка 60 стран исламского мира представлены, и, конечно же, это прекрасная возможность рассказать о себе, о своих возможностях, пригласить наших партнеров. Учитывая высокий потенциал отечественного производителя в части халяльной производства, темы Халяль, Дмитрий Николаевич, надо эту площадку сделать федеральной для продвижения наших регионов, не только Татарстана, надо выходить мощным потоком", - сказал он.

Минниханов также отметил, что Татарстан плотно работает с Дубайским экспортным центром по вопросам подготовки специалистов в сфере Халяль. По его словам, сегодня 47 предприятий республики аккредитованы для производства и продажи халяль-продукции на внутрироссийском рынке. Он добавил, что для получения международной сертификации федеральному министерству и регионам нужно объединить усилия.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поддержал предложение Минниханова. Он отметил, что тема "с халяльной продукцией и ее сертификацией имеет очень серьезные и веские основания под собой". Глава министерства поручил своему заместителю Сергею Левину проработать этот вопрос детально, в том числе совместно с Российским экспортным центром.

Халяль (с араб. halal - разрешенный) - продукты или услуги, производимые или предоставляемые согласно нормам шариата. Термин применяются к сфере питания, услуг, финансирования, изготовления косметики и др. В Коране конкретно определяется список запретных для питания продуктов.

О саммите

KazanSummit - главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Более 10 лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала России.