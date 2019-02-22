СМИ: Вьетнам получил вторую партию российских танков Т-90С

ХАНОЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Вьетнамская народная армия (ВНА) получила вторую партию российских танков Т-90С. Об этом сообщил в пятницу интернет-сайт Defence Blog со ссылкой на вьетнамские СМИ.

По данным Defence Blog, вторая партия Т-90С была доставлена 21 февраля из России в один из вьетнамских портов. В начале января 2019 года туда же прибыла первая партия этих российских танков в количестве 32 машин. Всего Вьетнам заказал в У России 64 Т-90С, которые должны заменить старые танки Т-55, некоторое количество которых сохранилось на вооружении ВНА.

Вьетнам - один из главных импортеров оружия российского производства среди стран Юго-Восточной Азии. Новый импульс военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама получило в конце первой декады 2000-х годов в условиях обострения отношений Вьетнама с Китаем из-за территориальных споров в акватории Южно-Китайского моря. В 2008 году был подписан межправительственный меморандум о стратегии военно-технического сотрудничества на период до 2020 года. Вьетнам заключил с Россией крупные контракты на поставку истребителей, зенитно-ракетных комплексов, фрегатов, ракетных катеров и подводных лодок.

В числе крупнейших сделок последних лет - завершенная в 2016 году поставка 12 истребителей Су-30МК2В, поставки патрульных катеров проекта 10412 "Светляк", постройка шести дизель-электрический подлодок проекта 636, поставка и оказание технического содействия в строительстве на вьетнамских верфях 10 ракетных катеров проекта 12418 "Молния", поставки четырех фрегатов "Гепард 3.9". Суммарный вьетнамский объем закупок российских вооружений (около 11% экспортных поставок российского ОПК) с 2012 по 2017 год достиг сопоставимых размеров с китайским пакетом закупок, составив более $5 млрд.