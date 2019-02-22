BMW и Daimler объединят свои каршеринговые сервисы

ТАСС, 22 февраля. Немецкие автоконцерны BMW и Daimler потратят более $1,13 млрд на объединение своих каршеринговых проектов, станций зарядки электромобилей, а также сервисов паркинга и смешанных перевозок. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе компании Daimler.

"Мы объединяем силы и опыт 14 успешных брендов и вкладываем более €1 млрд в создание нового игрока на быстроразвивающемся рынке городской мобильности", - приводятся в сообщении слова главы Daimler Дитера Цетше.

Совместная клиентская база обеих компаний в сфере транспортных услуг уже насчитывает более 60 млн человек.

BMW - немецкий автопроизводитель, основанный в 1916 году. Оборот BMW в 2017 году составил почти €99 млрд. В концерне работают около 130 тыс. сотрудников, что делает его одним из крупнейших предприятий ФРГ. В 2016 году с конвейеров BMW сошли почти 2,4 млн транспортных средств.

Daimler - зарегистрированный в ФРГ производитель транспортных средств, основанный в 1998 году. Оборот компании в 2018 году составил €167,4 млрд, а годом ранее Daimler занял 29 строчку в списке крупнейших мировых производителей журнала Forbes. В компании работают около 299 тыс. человек.