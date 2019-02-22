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Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде февраля выросла до 7,54%

В ЦБ отметили, что в I декаде февраля 2019 года ставка находилась на уровне 7,50%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде февраля 2019 года выросла до 7,54%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в первой декаде февраля ставка находилась на уровне 7,50%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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