Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде февраля выросла до 7,54%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде февраля 2019 года выросла до 7,54%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в первой декаде февраля ставка находилась на уровне 7,50%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.