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"Роснефть" требует от газеты La Stampa опровергнуть статью о финансировании "Лиги Севера"

Издание утверждает, что "Роснефть" якобы может быть причастна к финансированию избирательной кампании итальянской партии в Европарламент

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" требует от итальянской газеты La Stampa опровергнуть статью о финансировании компанией итальянской партии "Лига Севера", так как данная информация не соответствует действительности, говорится в заявлении "Роснефти".

"В статье "Три миллиона для "Лиги Севера" на европейские выборы с поставок русского топлива", опубликованной в газете La Stampa 22 февраля, утверждается, что "Роснефть" якобы может быть причастна к финансированию избирательной кампании "Лиги Севера" в Европарламент. Вся информация в данной статье, касающаяся "Роснефти", полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании", - указывается в заявлении.

Кроме того, "Роснефть" обратилась в редакцию La Stampa с требованием немедленно опровергнуть "содержащуюся в данной статье дезинформацию, в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде".

Итальянский еженедельник L'Espresso в воскресном номере опубликует материал о предполагаемых связях партии "Лига", входящей в правящую коалицию, с Россией. Статью уже изложила газета La Stampa. В ней утверждается, что финансовая помощь России была оформлена в виде сделки по продаже топлива, средства от которой - около €3 млн - получила "Лига" для финансирования кампании на выборах в Европарламент.

L'Espresso уже публиковал обличительные расследования о российском финансировании "Лиги", лидер которой - вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини - всегда отстаивал необходимость отмены санкций и укрепление отношений с РФ. Сальвини неоднократно отрицал эти предположения. У "Лиги" подписан меморандум о сотрудничестве с "Единой Россией".

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