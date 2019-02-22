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Татарстан попросил Минсельхоз поддержать региональные проекты АПК льготными кредитами

Президент республики Рустам Минниханов сообщил, что в 2022 году в регионе планируется построить завод по глубокой переработке зерна

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой поддержать проекты республики, в частности? по глубокой переработке зерна, льготными кредитами.

"В 2022 году мы планируем построить завод по глубокой переработке зерна мощностью 500 тыс. тонн, это проект компании "Агросила". [Завод] по производству биопластика из побочных продуктов при производстве сахара мощностью 10 тыс. тонн, [это проект] компании ТАИФ на сумму 8,3 млрд рублей. Учитывая масштабность этих проектов, Дмитрий Николаевич, просили бы рассмотреть вопрос включения данных проектов в программу льготного кредитования", - сказал Минниханов на совещании с руководителями регионов ПФО по развитию экспорта продукции АПК за рубеж.

Патрушев ответил, что в министерстве рассмотрят этот вопрос.

Как уточнила заместитель министра Елена Фастова, министерство подготовило изменения в нормативный документ, "которые расширяют перечень субсидирования по льготному кредитованию, касающемуся экспорта". "В приказ будет внесено строительство, реконструкция и модернизация предприятий, занимающихся глубокой переработкой продукции сельхозпроизводства", - отметила она.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанПатрушев, Дмитрий Николаевич
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