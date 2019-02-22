Дивиденды естественных монополий за 2018 год могут быть менее 50% чистой прибыли

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госкомпании должны направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли, но естественные монополии могут сократить размер выплат в случае направления части средств на инвестиционные программы. Такое решение зафиксировано в протоколе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросам дивидендной политики, которое состоялось 24 января. Текст документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в протоколе, при формировании позиции государства в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности, "направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли акционерного общества". "В отношении акционерных обществ, являющихся субъектами естественных монополий, размер дивидендов определять с учетом необходимости направления части прибыли на реализацию инвестиционных проектов", - подчеркивается в протоколе.

Для компаний в сфере оборонно-промышленного комплекса размер дивидендов решено определять с учетом необходимости направления части чистой прибыли на реализацию проектов по выпуску высокотехнологичной продукции. Данные проекты предусмотрены в рамках Плана развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК на период 2018-2019 годов от 12 июня 2018 года.

В целях обеспечения принятия решений о выплате дивидендов по итогам 2018 года госкомпаниями - естественными монополиями, правительство поручило Минэкономразвития и Минфину принять меры по рассмотрению Государственной думой законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О естественных монополиях" и в статью 29 закона "Об электроэнергетике".

После вступления в силу указанного проекта федерального закона, как отмечается в документе, незамедлительно необходимо внести проект правительственного решения о порядке и сроках выплаты дивидендов акционерными обществами, являющимися субъектами естественных монополий.