Нижегородские предприятия в рамках "Эффективной губернии" втрое увеличили объем заказов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Нижегородские предприятия, участвующие в программе по внедрению бережливых технологий в промышленности "Эффективная губерния", увеличили объем заказов почти в три раза за год - до 9 млрд рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава региона Глеб Никитин.

"По сравнению с 2017 годом число заказов на предприятиях, которые стали участниками региональной программы, выросло почти втрое. В основном, это продукция машиностроения, электротехническое оборудование, арматура и многое другое", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что в 2019 году число проектов по внедрению бережливых технологий в Нижегородской области в различных сферах вырастет почти в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. "По сути, каждый проект - это устранение конкретной проблемы на предприятии или в учреждении: излишний документооборот, слишком долгие сроки предоставления услуг жителям, непроизводительная работа и т.д. Всего в регионе планируется реализовать порядка 1500 проектов. В том числе, в "Эффективную губернию" привлечем около 40 промышленных предприятий региона", - уточнил глава региона.

Ранее Никитин сообщал, что около 200 заводов Нижегородской области войдут в проект "Эффективная губерния" к 2024 году. "Эффективная губерния" - совместный проект правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом", инициированный главой региона Глебом Никитиным. Суть проекта заключается в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий.