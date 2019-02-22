Bloomberg: Евросоюз может обложить пошлинами продукцию Caterpillar и Xerox

ТАСС, 22 февраля. Продукция компаний Caterpillar, Xerox, а также производителя чемоданов Samsonite окажется в числе американских товаров, в отношении которых ЕС введет пошлины в случае, если президент США Дональд Трамп наложит их на европейские автомобили и автокомпоненты. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Он отметил, что разработанный Еврокомиссией проект списка ответных мер на введение американских пошлин до сих пор носит конфиденциальный характер.

В минувшую среду Трамп объявил, что Вашингтон введет новые пошлины на товары из Европейского союза, если двум сторонам не удастся заключить торговое соглашение.

В июле 2018 года американский лидер и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали соглашение, приостановившее угрозу введения дополнительных пошлин на ввоз в США европейских автомобилей и автокомпонентов. Правительство США аргументирует необходимость этих мер теми же принципами защиты национальной безопасности, на основании которых в марте были введены пошлины на импорт стали и алюминия. Власти США проводят проверку импорта автомобилей, которая завершается в феврале.