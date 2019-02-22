ЦБ до конца года запустит в пилотном режиме реестр проблемных для банков компаний

МАГНИТОГОРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Банк России до конца 2019 года планирует запустить в пилотном режиме единый реестр компаний повышенного риска. Эта информация будет предоставляться банкам, чтобы снизить их риски и издержки при проверке клиентов, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

"Это проект, мы его сейчас обсуждаем. Это очень сложный и с правовой, и с технической точки зрения проект. Тем не менее, на наш взгляд, он важен. Мы услышали, что банковская индустрия тоже считает, что он важен. Мы оцениваем, что в пилотном режиме, если очень постараться, то это может заработать к концу года. А уже "боевой" режим - в следующем году", - сказал Поздышев.

Реестр будет представлять собой "информационный ресурс общего пользования". Вносить в него информацию будет ЦБ, исходя из полученных данных как от самих банков, так и из Федеральной налоговой службы. По мнению регулятора, если компания никогда не платила налоги, то это также является признаком повышенного риска.

При этом для создания реестра также необходимо предусмотреть механизм дополнительной проверки информации и апелляции, если компания была добавлена в реестр по ошибке, отметил Поздышев.

"Сейчас мы рассматриваем, какую дополнительную информацию можно использовать, чтобы убедиться, что данные в этом ресурсе правильные. Если организация, которая не сделала ничего плохого, попала в этот ресурс, нужно предусмотреть механизм апелляции и корректировки этой информации в ресурсе", - пояснил он.

В дальнейшем в реестр может быть включена информация и о физических лицах, добавил зампред ЦБ.