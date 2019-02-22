Краудлендинговая платформа CO-FI стала членом Ассоциации операторов инвестплатформ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Первая российская цифровая краудлендинговая платформа CO-FI, позволяющая получать займы под залог интеллектуальной собственности, стала членом Ассоциации операторов инвестиционных платформ, объединяющей участников российского рынка электронных инвестиций. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Ассоциации.

"22 февраля платформа CO-FI, официально стала участником Ассоциации и, кроме того, была включена в интегрированную карту рынка краудфинансирования России", - говорится в сообщении.

Председатель совета директоров CO-FI Александр Сухотин отметил, что компания готова принимать активное участие в становлении и развитии рынка краудлендинга и краудфандинга в России, а также участвовать в законотворческой деятельности по регулированию отрасли инвестиционных платформ в России. "Единых стандартов на этом новом и динамично развивающемся рынке пока нет, правила игры только формируются. Поэтому сейчас важно действовать сообща со всеми участниками процесса, разрабатывать стандарты и инструментарий, которыми мы все в дальнейшем сможем оперировать", - сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский считает, что вступление CO-FI в Ассоциацию позволит усилить совместную экспертизу для решения задач по развитию рынка краудфинансирования. "Очень важно, чтобы участники рынка, как это делает CO-FI, занимали проактивную позицию по выработке общих правил игры, особенно на этапе, когда законодательство об операторах инвестиционных платформ еще не сформировано", - подчеркнул он.

"Финансовые решения, планируемые к запуску CO-FI, в части создания платформы финансирования под залог интеллектуальной собственности, представляют собой отличный практический кейс реализации инновационного сервиса в русле перехода к цифровой экономике", - подчеркнул Косминский.

Об организациях

Ассоциация операторов инвестиционных платформ была создана в 2018 году как первое профессиональное объединение организаций и специалистов в сфере краудинвестиций. Основные функции Ассоциации - формирование инициатив по устойчивому развитию рынка, стратегическое планирование, взаимодействие с органами власти, информирование о вновь появляющихся финансовых продуктах и цифровых сервисах.

СO-FI - является платформой, обеспечивающей прямое взаимодействие инвесторов и творцов. На базе платформы технологические и творческие проекты смогут найти финансовое обеспечение, включая займы под залог.