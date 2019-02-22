ЦБ обнаружил вывод активов из Златкомбанка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Златкомбанк, у которого в декабре 2018 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению КБ "Златкомбанк" в ходе проведения его обследования установила в действиях должностных лиц признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путем хищения наличных денежных средств, заключения сделок по реализации ценных бумаг и перечисления денежных средств компании, не обладающей способностью исполнить свои обязательства", - уточнили в ЦБ.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 622 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 942 млн рублей.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений. Банком России в Арбитражный суд г. Москвы 25.01.2019 г. подано заявление о признании Златкомбанк несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 11.03.2019 г.

Банк России 6 декабря 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Златкомбанка. По данным регулятора, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Более того, Златкомбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и действий, направленных на вывод средств за рубеж и/или их обналичиванию, отмечал регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 405-е место в банковской системе РФ.