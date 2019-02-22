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Три российских предприятия получили право на поставки мяса в Монголию

Такое право получили ООО "Аграрная группа - Красноярск", АО "Сибирская Аграрная группа Мясопереработка" и "Птицефабрика Томская АО "Сибирская Аграрная Группа"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Три российских предприятия получили право поставлять мясо птицы и свинину в Монголию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"С 22 февраля 2019 года три российских предприятия по производству мяса птицы и свинины - ООО "Аграрная группа - Красноярск" (Красноярский край), АО "Сибирская Аграрная группа Мясопереработка" и "Птицефабрика Томская АО "Сибирская Аграрная Группа" (Томская область) получили право поставок животноводческой продукции на рынок Монголии", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре пояснили, что ранее ветеринарными специалистами Монголии была проведена инспекция указанных предприятий, организованная Россельхознадзором. В рамках этого визита монгольские специалисты ознакомились с существующей в России системой ветеринарного контроля. Одним из ключевых позитивных аспектов, позволивших монгольским коллегам принять положительное решение, стало наличие в России прослеживаемости перемещения животноводческих товаров на базе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", подчеркивают в Россельхознадзоре.

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РоссияМонголия
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