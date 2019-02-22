Власти Удмуртии планируют увеличить объемы экспорта продукции АПК в 5,5 раз к 2024 году

ИЖЕВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики планируют в 5,5 раз до $10,2 млн увеличить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"По итогам 2017 года объем экспорта продукции АПК составил $1,77 млн. Результатом реализации в Удмуртии регионально проекта "Экспорт продукции АПК" должно стать увеличение объемов экспорта в 5,5 раза к 2024 году до $10,2 млн", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина.

В сообщении отмечается, что объем экспорта продукции животного происхождения планируется нарастить с $0,31 млн в 2017 году до $5,5 млн к 2024 году. Кроме того, существенная доля в росте экспорта будет отведена молочной продукции.

В пресс-службе также уточнили ТАСС, что в республике намерены увеличивать посевные площади рапса для нужд животноводства и реализации зерна на экспорт.