СМИ: на выставке IDEX 2019 подписали связанных с ВС ОАЭ контрактов на сумму $5,5 млрд

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. На завершившейся выставке вооружений и военной техники IDEX 2019 общая сумма подписанных контрактов, связанных с вооруженными силами ОАЭ, составила 20 млрд дирхам ($5,5 млрд). Этот показатель соответствует итогам предыдущей выставки IDEX 2017. В то же время не было подписано никаких крупных новых контрактов на закупку вооружений и военной техники. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Jane's .

Действительно, самый крупный контракт, заключенный с эмиратской компанией, уже был объявлен в 2017 году. Тогда 2,4 млрд дирхам это было выдано совместному предприятию Tawazun - Otokar Al-Jasoor на поставку автомобилей Arma с колесной формулой 8х8. Два года назад компания Tawazun получила контракт той же стоимости, что и поставка 400 единиц автомобилей Rabdan, являющегося модификацией автомобиля Arma 8х8.

Турецкая компания Otokar отказалась подтвердить, что эти два объявления относятся к одной и той же сделке, но в пресс-релизе этой компании на выставке говорится, что ОАЭ подписали "значительный" контракт на неназываемое число автомобилей Rabdan в 2018 году.

Между тем, что является необычным для выставки IDEX, находящаяся в Абу-Даби компания Nimr Automotive не получил заказов на свои автомобили от военных ОАЭ. Ранее компания Nimr сообщила, что контракт на 15 тыс. бронированных автомобилей Jais, объявленный на IDEX 2017, не состоялся.

Крупнейший (5,7 млрд дирхам) и третий по величине (1,3 млрд дирхамов) контракты были заключены с американской компанией Raytheon на поставку пусковых установок и ракет Patriot для ВВС и сил ПВО ОАЭ. Хотя эти контракты и предполагают, что ОАЭ расширяют свои батареи Patriot или приобретает новые, в то же время они, похоже, не коррелируют с какими-либо соглашениями, объявленными министерством обороны США за последний год.

Четвертый по величине контракт (1,2 млрд дирхам) был заключен с компанией Kaman Precision на поставку взрывателей FMU-152 для авиационных бомб серии MK 80. Колумбийская компания Indumil получила гораздо меньший (150 млн дирхамов) контракт на поставку авиабомб Mk 81 и Mk 82.

Эти и другие контракты, возможно, отражают растущие затраты на поддержание военной интервенции ОАЭ в Йемене. Были объявлены контракты на сумму 1,2 млрд дирхамов на боеприпасы для различных видов оружия, в частности, от стрелкового оружия до 155-мм снарядов для буксируемых гаубиц AH4 китайской компании Norinco. Артиллерия ОАЭ ранее не применяла эти гаубицы.

Еще на 637 млн дирхам были заключены контракты на техническую поддержку парка основных боевых танков Leclerc и боевых машин пехоты БМП-3 армии ОАЭ. Эти танки и БМП-3 были развернуты в Йемене.