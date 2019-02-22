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Минфин продал алмазы из Госфонда на $3,5 млн

Сообщается, что всего было выставлено 197 лотов на сумму $26,53 млн

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов Российской Федерации продало 20 февраля на открытом аукционе необработанные алмазы массой до 10,8 карата на сумму $3,5 млн, говорится в сообщении министерства.

Всего было выставлено 197 лотов общей массой 406,8 карата на сумму $26,53 млн. Из них удалось реализовать 23 лота на сумму $3,5 млн.

Аукцион проводился для участников внутреннего рынка.

Ранее ведомство сообщило о проведенном 19 февраля аукционе, в ходе которого было продано алмазов почти на $6,9 млн.

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