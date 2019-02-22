В ООН одобрили конвенцию по облегчению пересечения границ железнодорожным транспортом

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пассажиры, путешествующие по железной дороге, будут быстрее пересекать границы благодаря конвенции, одобренной Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Это международное соглашение, нацеленное на облегчение процедур при трансграничных пассажирских перевозках, в частности в Европе и Азии, будет направлено генеральному секретарю всемирной организации и открыто к подписанию государствами ООН, сообщила в пятницу в Женеве пресс-служба ЕЭК.

"Комитет по внутреннему транспорту на 81-й сессии утвердил документ, который содержит текст новой конвенции и попросил секретариат направить его генеральному секретарю ООН, назначенному депозитарием этой конвенции", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эта конвенция стала 59-м по счету юридическим инструментом в сфере внутреннего транспорта, разработанным под эгидой ЕЭК, теперь она "будет открыта к подписанию всеми членами Объединенных Наций".

"Азербайджан, Российская Федерация, Таджикистан и Турция уже выразили намерение начать внутренние процедуры для официального присоединения к конвенции в ближайшем будущем. Требуется подписание пятью государствами, чтобы конвенция вступила в силу", - пояснили в ЕЭК.

Отмечается, что несмотря на рост перевозок на железнодорожном транспорте, пассажиры нередко оказываются в "стесненных условиях" из-за "технических и административных ограничений, медленных таможенных процедур и контроля на границах". Эксперты ООН уверены, что ситуация изменится благодаря новой конвенции. Она призвана ускорить пересечение границ за счет применения "эффективных систем государственного контроля и международных стандартов", современных технологий и облегчения процедуры выдачи виз.

Новое международное соглашение в сфере транспорта "облегчит жизнь миллионов пассажиров", заявила исполнительный секретарь ЕЭК Ольга Алгаерова. Кроме того, получат дополнительный импульс усилия, направленные на улучшение транспортного сообщения в регионе и повышение его эффективности, сказала она.