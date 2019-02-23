В Citgo заявили, что ей временно будет руководить американский бизнесмен

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Руководство компанией Citgo Petroleum - действующей в США "дочки" венесуэльской PDVSA - на время будет передано американскому бизнесмену Рику Эссеру. Как сообщили в пятницу на сайте компании, такое решение принял совет директоров Citgo, сформированный ранее контролируемым оппозицией парламентом Венесуэлы.

Согласно приведенной на сайте компании информации, "был утвержден новый совет директоров". В него, по версии оппозиции, вошли Луиса Паласиос, названная председателем, сам Эссер, Эдгар Ринкон, Анхель Ольмета, Луис Урданета и Андрес Падилья. Они провели в пятницу встречу, на которой выбрали ряд лиц, названных топ-менеджерами Citgo. В частности, Эссер "был единогласно одобрен в качестве исполнительного вице-президента".

Как сообщается на сайте, "при полной поддержке совета директоров Рик немедленно примет на себя ответственность за повседневные стратегические решения и операции Citgo". Согласно приведенной информации, Эссер будет выполнять данную руководящую роль, пока в компании идут поиски нового генерального директора.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщало, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо собирается сформировать новый совет директоров компании Citgo из живущих в США сограждан, а также американцев. Американский сенатор Марко Рубио (республиканец, штат Флорида), который, по данным американских СМИ, участвует в выработке политического курса США в отношении Венесуэлы, ранее заявлял, что Вашингтон считает данный шаг правомочным и поддержит новый совет.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.