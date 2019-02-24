"Вертолеты России": объем мирового рынка вертолетов упал на 28% за 5 лет

БАНГАЛОР /Индия/, 24 февраля. /ТАСС/. Объем мирового рынка военных и гражданских вертолетов за пять лет снизился на 28%, новый цикл роста начнется после 2021 года. Об этом сообщил в воскресенье гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский во время брифинга на выставке Aero India 2019.

"Если проанализировать последние пять лет с 2013 года, то рынок всех вертолетов упал на 28%: и гражданских, и военных во всех странах мира. Пики вооружения и в мире, и у нас, в Минобороны РФ, мы уже прошли", - сказал Богинский.

По его словам, "Вертолеты России" пока сделают упор на гражданскую продукцию.

"Регулярно анализируем данные по продажам в мире, видим, что пики пройдены. Основной наш упор будет сейчас сделан на гражданскую продукцию. Есть циклы, исходя из них, согласно моему пониманию, новый рост начнется после 2021 года", - добавил глава "Вертолетов России".

В воскресенье, 24 февраля, в Бангалоре завершается выставка "Аэро Индия - 2019", которая проводится раз в два года под патронажем министерства обороны и правительства Индии. В этот раз Россия представила на выставке более 200 образцов продукции военного назначения.