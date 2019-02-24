Reuters: США и Китай обсуждают механизм обеспечения соблюдения возможной торговой сделки

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и Китая на торговых переговорах в Вашингтоне в воскресенье обсуждают таможенные пошлины, а также создание механизма обеспечения соблюдения возможной торговой сделки между двумя странами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Он также рассказал, что обе стороны добились существенного прогресса в субботу как по структурным вопросам, так и по остальным направлениям. Агентство отмечает, что США и Китай также обсуждают вопросы, связанные с сырьевыми товарами.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп назвал очень продуктивными продолжающиеся в Вашингтоне американо-китайские переговоры об урегулировании споров в сфере торговли.

Как сообщил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, начавшиеся в Вашингтоне 19 февраля торговые консультации Китая и США были продлены до воскресенья. Трамп заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином финальные детали торгового соглашения.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.