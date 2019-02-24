Столица Ингушетии Магас презентует весной свой инвестиционный потенциал в Москве

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют презентовать инвестиционный потенциал столицы региона Магаса в Москве для привлечения инвесторов к реализации инновационных проектов, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Планируется, что до конца весны республика представит в Москве ряд инвестиционных проектов образовательного и социального направления, которые планируется реализовать в Магасе. В частности, у нас планируется строительство образовательных учреждений, таких как частная "Умная школа", включающая в программу обучения новые современные технологии, Центр дошкольного образования и IT-парк с детскими площадками", - передает пресс-служба слова мэра Магаса Беслана Цечоева.

По его словам, на презентацию будут приглашены не только российские инвесторы, но и иностранные компании.

"Мы планируем пригласить и иностранных инвесторов, компании, которые имеют свой бизнес в России. Мы всех потенциальных инвесторов обязательно пригласим в Магас и покажем им все наши инновационные технологии. Помимо прочего, в столице обязательно должны появиться торгово-развлекательный центр, парк креативного отдыха и приют для бездомных животных, потому что заботе о них в столице уделяется особое внимание", - добавил мэр Магаса.

Как сообщается, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров одобрил инициативу, отметив, что "с привлечением инвесторов следует ожидать существенного роста строительства новых современных объектов в республике".

Минстрой России ранее включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные смарт-разработки федеральной программы "Умный город". Ингушская столица является членом Всемирной организации "WeGO", которая объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни горожан на основе электронного управления посредством внедрения интернет-вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI).