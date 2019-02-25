СМИ: Китай и США добились значительных успехов в ходе торговых переговоров в Вашингтоне

ТАСС, 25 февраля. Китай и Соединенные Штаты добились значительных успехов в урегулировании спорных моментов в результате очередного раунда торговых переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 19-24 февраля. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей китайской делегации.

Другие подробности о достигнутых договоренностях пока не приводятся.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что принял решение отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в Вашингтоне продуктивными американо-китайскими переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Глава вашингтонской администрации также сообщил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.