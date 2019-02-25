Капитальные затраты на строительство судоверфи "Звезда" оцениваются в 202,2 млрд рублей

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 25 февраля. /ТАСС/. Капитальные затраты на строительство судостроительного комплекса "Звезда" (Приморский край) оцениваются в 202,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к совещанию о ходе строительства этого комплекса, которое проводит вице-премьер России Юрий Борисов.

"Суммарные капитальные затраты на строительство СК "Звезда" в соответствии с планом капитальных вложений оцениваются в 202,2 млрд рублей. В настоящее время финансирование проекта осуществляется за счет средств инвесторов (средства ПАО "НК "Роснефть", ПАО "РОСНЕФТЕГАЗ" и кредитная линия АО "Газпромбанк")", - говорится в материалах.

На сегодняшний день на строительство верфи направлено около 66 млрд рублей и на строительство жилья для ее работников - более 9 млрд рублей, до 2023 года планируется построить 5790 квартир, отмечается в материалах.

"В прошлом году во исполнение поручений главы государства мы занимались вопросами обеспечения загрузки судостроительного комплекса. Уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками, как ПАО "НК "Роснефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Совкомфлот" и ПАО "Газпром" на строительство 37 судов различных типов", - сказал Борисов, открывая совещание.

По его словам, зарезервированы производственные мощности для строительства судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2". "Также планируется строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер" для использования на Северном морском пути. Работа по этим направлениям продолжается", - отметил вице-премьер.

Он уточнил, что тема строительства "Звезды" тесно связана с задачами импортозамещения и диверсификации. "Предусмотренные проектом производственные мощности позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений. При этом основная специализация верфи - крупнотоннажные суда, в том числе суда-газовозы, и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, строительство которых ранее в России не осуществлялось. Окончание строительства запланировано на 2024 год, наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране", - добавил Борисов.

Судоверфь "Звезда"

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда". Хотя производство пока находится в процессе строительства, ряд его мощностей уже запущен в эксплуатацию.

Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности, танкеры водоизмещением до 350 тыс. т, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. т, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.